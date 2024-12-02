شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يكشف عن موعد بداية المربعانية ويتوقع هطول الأمطار على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني أن يوم السبت المقبل سيكون بداية المربعانية، التي تمثل البداية الفعلية لفصل الشتاء، وفقاً للحسابات الفلكية ونماذج الطقس.

وأوضح الحصيني عبر حسابه على موقع إكس أن هناك حالة جوية ممطرة سريعة متوقعة اعتباراً من يوم الأربعاء، 3 جماد الثاني 1446 هـ، تُمثل بداية الأمطار لهذا الموسم.

وأشار الحصيني إلى أن الأمطار ستكون متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة، وستشمل أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان والشرقية، مع احتمال امتدادها إلى الكويت واليمن وعُمان لافتا إلى أن هذه الحالة ستسبقها رياح متفاوته السرعة.