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الزعاق يكشف سبب تسمية شهر جمادى الآخرة بهذا الاسم .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد الجوية دكتور خالد الزعاق، إن شهر جمادى الآخرة سمي بهذا الاسم لأن المياه كانت تتجمد فيه بوقت التسمية.

وأضاف الزعاق خلال برنامج تقويم: “الشهر السادس من شهور السنة الهجرية يسمى بشهر جمادى الآخرة، السنة الهجرية سنة قمرية ي أنها تعتمد على رؤية الهلال في شهورها”.

وتابع: “عندنا جمادين جماد أول و جمادى الآخرة وسمي بالجمادين لأن المياه كانت تتجمد فيه من شدة البرد بوقت التسمية، فقد كانت الشهور الهجرية تتوأم مع مسمياتها”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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