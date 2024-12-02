شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف سبب تسمية شهر جمادى الآخرة بهذا الاسم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد الجوية دكتور خالد الزعاق، إن شهر جمادى الآخرة سمي بهذا الاسم لأن المياه كانت تتجمد فيه بوقت التسمية.

وأضاف الزعاق خلال برنامج تقويم: “الشهر السادس من شهور السنة الهجرية يسمى بشهر جمادى الآخرة، السنة الهجرية سنة قمرية ي أنها تعتمد على رؤية الهلال في شهورها”.

وتابع: “عندنا جمادين جماد أول و جمادى الآخرة وسمي بالجمادين لأن المياه كانت تتجمد فيه من شدة البرد بوقت التسمية، فقد كانت الشهور الهجرية تتوأم مع مسمياتها”.