شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يقدم 1.026 مشروعًا لدعم المرأة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أولت المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اهتمامًا بالغًا بالمرأة في الدول الأكثر احتياجًا في العالم.

ونفذ المركز منذ تأسيسه حتى الآن 3.135 مشروعًا في 106 دول بتكلفة تتجاوز 7 مليارات و144 مليون دولار أمريكي، من بينها 1.026 مشروعًا إنسانيا تستهدف تقديم العون للنساء في عدة دول في العالم.

شملت المشروعات مختلف القطاعات الإنسانية التي تكفل أداء المرأة دورها الكامل في مجتمعها، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 687 مليونًا و173 ألف دولار أمريكي.

خدمات الحماية للمستضعفات والنازحات

تضمنت مشاريع المركز في هذا الجانب تعزيز خدمات الحماية للمستضعفات والنازحات في الدول المستهدفة، وتمكينهن اقتصاديًا وبناء قدراتهن عبر توفير برامج تدريبية لهن في المجالات المهنية والتجارية، وتزويدهن بالأدوات اللازمة التي تساعدهن في إيجاد فرص مدرة للدخل، بما يسهم في تحسين سبل العيش لهن ولأسرهن.



فمنذ بداية عام 2024 وصلت المساعدات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لأكثر من 3.978 من النساء والفتيات في اليمن، تشمل التدريب والتمكين الاقتصادي، والرعاية الصحية النفسية، لتمكين النساء والفتيات الأشد احتياجًا في اليمن من استعادة حياتهن وتحقيق أحلامهن، وذلك بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة.وتشارك المملكة العالم في الاحتفاء باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام، بهدف رفع الوعي عن مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة في العالم، وتعزيز الصورة المشرفة لإنجازاتها ونجاحاتها في المجالات كافة.