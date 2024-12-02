السعودية | ضبط مخالفين حولوا شقتهم إلى معمل لتفصيل العباءات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أطاحت الفرق الرقابية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بمتورطين في جريمة تستر تجاري بمنطقة نجران، لتحويلهم شقتهم السكنية لمعمل تفصيل العباءات والجلابيات المخالفة.

وجاء ذلك بعد مباشرة فرق البحث والتحري الميداني بلاغاً عبر منصة “إكس”، والذي تضمّن شكوى مالك منشأة تجارية بنجران من مواطنة متورطة بجريمة التستر التجاري على أصحاب معمل التفصيل.

وأوضحت الفرق الرقابية أن المخالفين يديرون 4 محال للملابس النسائية ومستودع تخزين، لافتةً إلى أنه جرى إغلاق المستودع وإحالة المخالفين للجهات المختصة، لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم.

يُشار إلى أن عقوبات نظام مكافحة التستر تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

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