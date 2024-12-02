شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 14-34 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاة خليج العقبة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: متوسط الموج.



أتربة مثارة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن تشهد أجزاء من منطقة الرياض أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 صباحًا.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

رياح شديدة

نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الاثنين، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة



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ضباب متباين الشدة

نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 3 مناطق اليوم الاثنين، خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف.

أماكن الأمطار

المنطقة الشرقية: العديد.

المدينة المنورة: الرايس وينبع.

جازان: الحرث والليث والدائر والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

أقل درجة حرارة

سجلت القريات والطريف وتبوك أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الأحد، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، فقد سجلت كل منها 4 درجات مئوية.

وجاءت عرعر في المرتبة الثانية مسجلة 6 درجات، ثم سكاكا وحائل ورفحاء بـ 7 مئوية.

أمطار رعدية

حسب بيان المركز، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

أمطار على عسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أمطار متوسطة على منطقة عسير يصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وأوضح أن حالة الطقس تلك تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

