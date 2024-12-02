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شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. "الأرصاد" ينبه من أتربة مثارة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن تشهد أجزاء من منطقة الرياض أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف.
أماكن الأمطار
المنطقة الشرقية: العديد.
المدينة المنورة: الرايس وينبع.
جازان: الحرث والليث والدائر والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
وجاءت عرعر في المرتبة الثانية مسجلة 6 درجات، ثم سكاكا وحائل ورفحاء بـ 7 مئوية.
ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
وأوضح أن حالة الطقس تلك تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
رياح شديدةنبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الاثنين، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
ضباب متباين الشدةنبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 3 مناطق اليوم الاثنين، خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف.
أماكن الأمطار
المنطقة الشرقية: العديد.
المدينة المنورة: الرايس وينبع.
جازان: الحرث والليث والدائر والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
أقل درجة حرارةسجلت القريات والطريف وتبوك أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الأحد، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، فقد سجلت كل منها 4 درجات مئوية.
وجاءت عرعر في المرتبة الثانية مسجلة 6 درجات، ثم سكاكا وحائل ورفحاء بـ 7 مئوية.
أمطار رعديةحسب بيان المركز، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.
ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
أمطار على عسيرنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أمطار متوسطة على منطقة عسير يصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وأوضح أن حالة الطقس تلك تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.