شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. "الأرصاد" ينبه من أتربة مثارة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

رياح شديدة

ضباب متباين الشدة

ضباب

الصباح الباكر

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أقل درجة حرارة

أقل درجة حرارة في المملكة

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أمطار رعدية

هطول أمطار رعدية

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أمطار على عسير

أمطار

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الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن تشهد أجزاء من منطقة الرياض أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 صباحًا.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الاثنين، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.نبه المركز الوطني للأرصاد منخفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 3 مناطق اليوم الاثنين، خلال ساعات، تستمر حتى الساعة 8 صباحًاوتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيفأماكن الأمطارالمنطقة الشرقية: العديد.المدينة المنورة: الرايس وينبع.جازان: الحرث والليث والدائر والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.سجلت القريات والطريف وتبوكاليوم الأحد، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، فقد سجلت كل منها 4 درجات مئويةوجاءت عرعر في المرتبة الثانية مسجلة 6 درجات، ثم سكاكا وحائل ورفحاء بـ 7 مئويةحسب بيان المركز، لا تزال الفرصة مهيأة لمصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمةولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطقنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّنمتوسطة على منطقة عسير يصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعديةوأوضح أن حالة الطقس تلك تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة