أمطار أقل من المعدل .. الأرصاد يصدر التوقعات المناخية لشتاء 1446هـ

يبدأ اليوم الأحد أول أيام فصل الشتاء أرصاديا.
وقد نشر المركز الوطني للأرصاد تقريرا عن التوقعات المناخية والحالة السائدة على المملكة العربية السعودية خلال فصل الشتاء للعام 1446هـ الموافق 2024/2025م.
حيث يستعرض التقرير التوقعات المناخية خلال فصل الشتاء ١٤٤٦هـ للفترة من 1 ديسمبر ٢٠٢٤م إلى ٢٨ فبراير ٢٠٢٥م لدرجات الحرارة السطحية وهطول الأمطار، تعتمد التوقعات على مخرجات النماذج العددية والتي تحاكي ديناميكية الغلاف الجوي وتأثيره على مناخ المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما توضح مخرجات التوقعات العددية للمناخ الصادرة من المركز الوطني للأرصاد خلال فصل الشتاء القادم إلى ارتفاع معدل درجات الحرارة السطحية عن المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة، ويتوقع أن يصل أعلى ارتفاع إلى1,8 درجة خلال شهر يناير على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.
كذلك تشير توقعات هطول الأمطار إلى انخفاض عن المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة مقارنة بالسنوات الماضية، في حين من المتوقع أن تكون حول معدلها على أجزاء من مناطق جازان عسير، الباحة، مكة المكرمة والجوف.
وللإطلاع على التقرير من خلال الرابط.
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