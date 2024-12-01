شكرا لقرائتكم خبر عن جازان وعسير.. القبض على مقيمين اترويجهم نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

تهريب المخدرات

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مقيم من الجنسية المصرية لترويجه نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.فيما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية السيرلانكية لترويجه (143) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة العيدابي، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.