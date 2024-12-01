شكرا لمتابعة خبر عن صورة جماعية لولي العهد مع رؤساء وفود القمة الخليجية الـ 45 ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جمعت صورة تذكارية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية الـ 45، قبيل انطلاق أعمال القمة التي تستضيفها الكويت.

وكان سمو ولي العهد قد وصل إلى دولة الكويت، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ليرأس وفد المملكة في الدورة الـ (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يذكر أنه كان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله إلى مطار الكويت الدولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.