شكرا لمتابعة خبر عن الأمير محمد بن سلمان في أحاديث عفوية مع أمير الكويت وولي عهد البحرين.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توسط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال أحاديث عفوية جمعتهم قبيل لحظات من انطلاق القمة الخليجية في الكويت.

ووصل سمو ولي العهد، صباح اليوم، إلى دولة الكويت، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، ليرأس وفد المملكة في الدورة الـ (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار الكويت الدولي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.