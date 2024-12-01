شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يصل إلى الإمارات في زيارة خاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة خاصة.

وكان سمو ولي العهد قد ترأس وفد المملكة في الدورة الـ (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها اليوم بالكويت.

يذكر أن قادة دول مجلس التعاون وممثلوهم طالبوا اليوم بوقف جرائم الحرب في غزة وتهجير السكان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأكد القادة على مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.