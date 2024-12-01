شكرا لقرائتكم خبر عن توافد كبير وسط منظومة خدمات متكاملة.. "اليوم" ترصد آراء مستخدمي قطار الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق اليوم قطار الرياض في أولى رحلاته، وشهدت محطاته توافداً كبيراً من المواطنين والمقيمين الذين حرصوا على خوض التجربة بأنفسهم.

ورصدت ”اليوم“ آراء المستخدمين الذين عبّروا عن سعادتهم بانطلاق هذا المشروع العملاق، والذي يمثل نقلة نوعية في مجال النقل العام بالعاصمة.

خدمات متكاملة وأشاد الركاب بسهولة استخدام القطار، وانتظام مواعيده، وتوفر كافة الخدمات المساندة، من مواقف سيارات، وممرات للمشاة، وبوابات إلكترونية، وشاشات إرشادية، وغيرها من التجهيزات التي تضمن رحلة مريحة وآمنة.

وفي لقاءات مع ”اليوم“، وصف عدد من الركاب تجربتهم الأولى بأنها ”رائعة“، مؤكدين أن القطار سيسهم بشكل كبير في تخفيف الازدحام المروري، وتسهيل حركة التنقل داخل المدينة، خاصة للطلاب والموظفين.



وأعربوا عن أملهم في أن يمتدّ هذا المشروع ليشمل كافة أنحاء العاصمة، وأن يساهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.