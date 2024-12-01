شكرا لقرائتكم خبر إطلاق النسخة الثانية من «البرنامج التدريبي للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية المتخصصين في الأمن السيبراني» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الهيئة أن البرنامج يأتي ضمن المرحلة الثانية من برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني، ويستهدف تدريب أكثر من 2000 من الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية من كافة تخصصات الأمن السيبراني والتخصصات ذات العلاقة في مختلف الجامعات داخل المملكة، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، والذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت».
وبيّنت الهيئة أن البرنامج يرتكز على 9 مجالات، هي «أمن الشبكات، التشفير، البرمجيات الضارة، أمن الحوسبة السحابية، الاستجابة للحوادث، معمارية الأمن السيبراني، الهندسة الاجتماعية، إدارة التهديدات، القرصنة الأخلاقية»، كما يشتمل على 4 مراحل تتضمن حضور دورات تدريبية متخصصة، وإجراء تمارين سيبرانية، والانضمام إلى برنامج تدريبي مكثف في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، وإحدى الجامعات العالمية المرموقة.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.
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