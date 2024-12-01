شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يهنئ السيد أنطونيو كوستا بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس الأوروبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لمعالي السيد أنطونيو كوستا بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس الأوروبي.

وقال سمو ولي العهد: ” يطيب لنا أن نعرب لمعاليكم عن بالغ التهاني بمناسبة انتخابكم رئيساً للمجلس الأوروبي، واختياركم لهذا المنصب القيادي في الاتحاد الأوربي، ونحن على ثقة تامة أنكم لن تألو جهداً في سبيل دعم جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز دوره وأهدافه وتطوير أعماله لما فيه مصلحة شعوب دول الاتحاد الأوروبي وشعوب العالم أجمع، وننظر لاختياركم على أنه فرصة كبيرة لتطوير أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على دعم جميع الجهود المبذولة لحل القضايا الإقليمية والدولية، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين ونشر ثقافة التسامح بين الشعوب، وتعزيز التنمية المستدامة، متمنين لمعاليكم دوام التوفيق والسداد”.