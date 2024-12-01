شكرا لمتابعة خبر عن البديوي: نشيد بدور المملكة في رعايتها للتحالف الدولي لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدور المملكة في استضافة القمتين العربيتين والإسلاميتين غير العادييتين، اللتين شهدت اتفاق القادة العرب والمسلمين على أهمية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما نوه البديوي بإطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، مشيرًا إلى أن ذلك يسعى لتحقيق السلام العادل والكامل وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

وأثنى الأمين العام على دور دولة قطر في الوساطة من أجل السلام وحل الصراع.

وقال: “نشيد بدور المملكة وعملها الدؤوب في رعايتها للتحالف الدولي لحل الدولتين ونشر السلام في المنطقة.”