شكرا لمتابعة خبر عن الرياض تستضيف العرض الدولي السابع لجمال الخيل العربية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، ينظم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة العرض الدولي السابع لجمال الخيل العربية الأصيلة، خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر في مقر المركز بالرياض.

وأوضحت اللجنة العليا المنظمة أن تسجيل الخيل قد انتهى في الثامن من نوفمبر الماضي، وأن المؤتمر الصحفي للعرض الدولي سيعقد في الرابع من ديسمبر بمدينة الرياض، حيث سيتم الكشف عن تفاصيل مهمة حول عدد الخيل المشاركة، وقيمة الجوائز، وكذلك الحكام والرعاة والمشاركين.

يعد العرض الدولي من أبرز وأهم بطولات عروض جمال الخيل العربية في العالم، حيث شهدت النسخة السابقة مشاركة 296 رأسًا من الخيل، تعود لـ 176 مالكًا.