شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يصل إلى الكويت .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل – بحفظ الله ورعايته – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى دولة الكويت، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، ليرأس وفد المملكة في الدورة الـ (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار الكويت الدولي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

كما كان في استقبال سمو ولي العهد، سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد في دولة الكويت، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.

وفي قاعة التشريفات الأميرية في المطار صافح سمو أمير دولة الكويت أصحاب السمو والمعالي أعضاء الوفد الرسمي، فيما صافح سمو ولي العهد أعضاء الوفد الرسمي الكويتي.

وقد اصطحب سمو أمير دولة الكويت، سمو ولي العهد إلى قصر بيان (مقر القمة).

ويضم الوفد الرسمي، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

ويضم الوفد المرافق معالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان بن محمد الطبيشي.