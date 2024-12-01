شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يهنئ السيدة أورسولا فون دير لاين بإعادة انتخابها رئيسًا للمفوضية الأوروبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لمعالي السيدة أورسولا فون دير لاين بمناسبة إعادة انتخابها رئيسًا للمفوضية الأوروبية لفترة ثانية.

‎ وقال سمو ولي العهد: يطيب لنا أن نعرب لمعاليكم عن بالغ التهاني بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسًا للمفوضية الأوروبية لفترة ثانية، ونحن على ثقة تامة أنكم لن تألو جهدًا في سبيل دعم جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز دوره وأهدافه وتطوير أعماله لما فيه مصلحة شعوب دول الاتحاد الأوروبي وشعوب العالم أجمع.”

‎وأضاف سموه :” ننظر لإعادة انتخابكم على أنه فرصة كبيرة لتطوير أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على دعم جميع الجهود المبذولة لحل القضايا الإقليمية والدولية، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين ونشر ثقافة التسامح بين الشعوب، وتعزيز التنمية المستدامة، متمنين لمعاليكم دوام التوفيق والنجاح”.