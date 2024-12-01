اخبار السعوديه

ولي العهد يهنئ السيدة أورسولا فون دير لاين بإعادة انتخابها رئيسًا للمفوضية الأوروبية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يهنئ السيدة أورسولا فون دير لاين بإعادة انتخابها رئيسًا للمفوضية الأوروبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لمعالي السيدة أورسولا فون دير لاين بمناسبة إعادة انتخابها رئيسًا للمفوضية الأوروبية لفترة ثانية.

‎ وقال سمو ولي العهد: يطيب لنا أن نعرب لمعاليكم عن بالغ التهاني بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسًا للمفوضية الأوروبية لفترة ثانية، ونحن على ثقة تامة أنكم لن تألو جهدًا في سبيل دعم جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز دوره وأهدافه وتطوير أعماله لما فيه مصلحة شعوب دول الاتحاد الأوروبي وشعوب العالم أجمع.”

‎وأضاف سموه :” ننظر لإعادة انتخابكم على أنه فرصة كبيرة لتطوير أوجه التعاون بين المملكة العربية والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على دعم جميع الجهود المبذولة لحل القضايا الإقليمية والدولية، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين ونشر ثقافة التسامح بين الشعوب، وتعزيز التنمية المستدامة، متمنين لمعاليكم دوام التوفيق والنجاح”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا