شكرا لمتابعة خبر عن العمليات الأمنية تتلقى 2.5 مليون اتصال عبر رقم (911) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية)، 2.577.867 اتصالًا خلال شهر نوفمبر الماضي.

ويأتي ذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات، وتحويلها إلى الجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص؛ باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات، وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (820.273) مكالمة، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (1.233.211) مكالمة، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (524.383) مكالمة.