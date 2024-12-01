شكرا لمتابعة خبر عن الطيران المدني يمنح تصاريح سنوية للطائرات الخاصة للاستخدام الشخصي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني منح تصاريح سنوية لملاك الطائرات الخاصة للاستخدام الشخصي غير التجاري، التي يتم تشغيلها من قبل شركات أجنبية، وفقًا للاشتراطات المعتمدة. ويهدف هذا القرار إلى تسهيل تنقل ملاك الطائرات الخاصة داخل المملكة وخارجها دون الحاجة لإصدار تصريح مفرد لكل رحلة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، التي تهدف إلى تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات والجهات ذات العلاقة لتوفير وسائل نقل آمنة، مستدامة وأكثر كفاءة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. كما يدعم تنفيذ خارطة طريق الطيران العام، التي تركز على زيادة رحلات الطائرات الخاصة المتمركزة بالمملكة وتسهيل الإجراءات المعمول بها.

للحصول على مزيد من التفاصيل، يمكن للراغبين في التقدم للحصول على التصاريح مراسلة إدارة تصاريح الرحلات عبر البريد الإلكتروني المخصص “[email protected]”.