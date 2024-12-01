شكرا لمتابعة خبر عن المرور: استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة يتصدّر مسببات الحوادث بالشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 بالمنطقة الشرقية.

وأكدت الإدارة أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا أثناء قيادة المركبة (الجوال) تصدر مسببات الحوادث المرورية في المنطقة الشرقية، يليه الانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات.

وشددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.