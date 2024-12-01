شكرا لمتابعة خبر عن الأجواء المصرية تشعل حديقة السويدي بالرياض وسط جو مبهج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اندماج المواطنين مع الأجواء المصرية في حديقة السويدي بالرياض، بعدما أشعلت الأنغام المصرية الأجواء .

واندمج الشعبين على الأنغام المصرية وسط جو يسوده المحبة والإخوة والسعادة المتبادلة بين الإثنين حيث ظهر أحد المواطنين وهو يتفاعل مع رجل مصري ويرقص معه بسعادة عارمة على أنغام ” السبقانة كسبانة.”

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد الرواد أن علاقة المواطن السعودي بالمصري لن يفهمها من يعيش خارج حدود المملكة، لافتين أنها علاقة أُخوة وعِشرة طيبة على أرض الخير .

وقال أحدهم معلقًا على المقطع :” شابكين مع بعض أسرع من البلوتوث، يا أخي مصر والسعودية مثل توم وچيري يتهاوشون بس ما يبعدوا .”