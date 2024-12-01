شكرا لقرائتكم خبر عن السجل المطور أبرزها.. 5 متطلبات لترخيص الآبار الجديدة بـ «الدرع العربي» والان نبدء بالتفاصيل

شروط تراخيص الآبار

الدمام - شريف احمد - تستطلع وزارة البيئة والمياه والزراعة، آراء المختصين حول الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر آبار جديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي استنادًا على السجل الزراعي ”لمن لا يملكون صكوك تملك“.وحددت الوزارة 5 متطلبات لتنفيذ الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر آبار جديدة، تتضمن أن يكون لدى صاحب المزرعة سجل زراعي مطور ساري المفعول، وطلب موثق بمنصة ”إحكام“.وتشمل المتطلبات أن يقوم صاحب الطلب باستكمال شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية ”الآبار“، وتوقيع إقرار من صاحب المزرعة حيث يجب ‌أن يكون طلبه في منصة ”إحكام“ لم يتم البت فيه حتى تاريخ تقديم الطلب، وألا يرتب على حصوله على رخصة حفر البئر أي التزامات مالية في حال لم يتمكن من إثبات ملكيته للمزرعة.‌واشترطت الوزارة ألا تكون المزرعة ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير، وأن حصول على رخصة حفر البئر لا يعتد به دليلاً على الملكية، وردم البئر على نفقة المرخص له في حال عدم صدور الموافقة على التملك.وأكدت الوزارة أنه يسري العمل بهذه الآلية لمدة 3 سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية قابلة للتجديد متى دعت الحاجة لذلك.