شكرا لقرائتكم خبر عن أوقفت الدواء دون استشارة.. جراحة قلبية تنقذ حياة مريضة بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن الفريق الطبي لجراحة القلب في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب، عضو تجمع القصيم الصحي، من إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 49 عاماً، توقفت عن تناول الدواء المانع لتجلط الدم لعدة أيام دون استشارة طبية، ما سبب لها في تشكل خثرة كبيرة أعاقت حركة صمام القلب المعدني وأدت إلى توقفه عن العمل بالكامل.

وأفاد تجمع القصيم الصحي أن المريضة نُقلت بشكل عاجل من العناية المركزة إلى غرفة عمليات جراحة القلب، حيث أُجريت لها عملية دقيقة لاستئصال الصمام المتضرر والخثرة الكبيرة، واستبداله بصمام جديد.



جراحة ناجحة

وأضاف أن العملية تكللت بالنجاح -ولله الحمد-، حيث نُقلت المريضة إلى وحدة العناية المركزة لمتابعة حالتها بشكل دقيق بعد العملية، وبعد مرور 48 ساعة، واستقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها، تم تحويلها إلى قسم التنويم، وبعد تماثلها للشفاء، سُمح للمريضة بمغادرة المستشفى وهي بحالة ممتازة في اليوم الخامس، لتعود إلى ممارسة حياتها الطبيعية.

وأكد مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب أن هذا النوع من عمليات القلب المفتوح عالية الخطورة يتطلب كفاءات طبية متخصصة وتجهيزات متطورة، وهي متوفرة بفضل الله في المركز، منوهاً بجاهزية الكادر الطبي المتخصص للتعامل مع الحالات الطارئة التي تستدعي تدخلاً جراحياً عاجلاً على مدار الساعة.