شكرا لقرائتكم خبر عن "البديوي" يشيد بدور المملكة في حل الدولتين ونشر السلام بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، مطالب المجلس للمجمتع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة للتصعيد التي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأبرياء في غزة.
وأشاد خلال القمة الخليجية الـ45 في الكويت، بدور المملكة وعملها الدؤوب في رعايتها للتحالف الدولي لحل الدولتين ونشر السلام في المنطقة.
ودعا أمين مجلس التعاون، إلى تعزيز التضامن لمواجهة التحديات بالمنطقة، مؤكدًا أنه على المجتمع الدولي التحرك بشأن الأوضاع في غزة.
وتوجه صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى دولة الكويت لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشاد خلال القمة الخليجية الـ45 في الكويت، بدور المملكة وعملها الدؤوب في رعايتها للتحالف الدولي لحل الدولتين ونشر السلام في المنطقة.
ودعا أمين مجلس التعاون، إلى تعزيز التضامن لمواجهة التحديات بالمنطقة، مؤكدًا أنه على المجتمع الدولي التحرك بشأن الأوضاع في غزة.
العمل الخليجي المشتركوأشار البديوي إلى تشكيل 3 لجان جديدة للعمل الخليجي المشترك واعتماد 13 وثيقة في مجالات الاستثمار والتجارة المشتركة، مع مواصلة إعداد قمم استراتيجية مع دول آسيان في 2025.
وتوجه صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى دولة الكويت لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.