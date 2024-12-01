شكرا لقرائتكم خبر عن 52 مليون ريال لصيانة وتشغيل 685 مسجدًا وجامعًا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن ترسية مجموعة من عقود المشروعات الخاصة بصيانة ونظافة وتشغيل (685) مسجدًا وجامعًا ومبنى إداريًا في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وجازان، بقيمة إجمالية تجاوزت (52.339.007) ريال، وذلك منذ بداية العام الهجري الجاري 1446هـ.

وشملت ترسية العقود: صيانة ونظافة وتشغيل مسجد الحل بجعرانة ومبنى إداري بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة، و(384) مسجدًا وجامعًا في منطقة المدينة المنورة، و(270) مسجدًا وجامعًا في منطقة الباحة، و(30) مسجدًا وجامعًا في منطقة جازان، وذلك وفق العقود وكراسة الشروط والمواصفات التي أعدتها الوزارة.

وزارة الشؤون الإسلامية

وتأتي هذه الجهود تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، على عمارة بيوت الله والاهتمام بها، في صورة تجسد البذل والسخاء لدعم المساجد وخدمة روادها.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية، بمتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، استكمال مراحل تنفيذ عقود الصيانة والنظافة والتشغيل لتغطية جميع مناطق المملكة، تحقيقاً للارتقاء بالخدمات المقدمة للمساجد وروادها، وحرصاً على توفير بيئة مثالية تسهم في أداء الشعائر بكل يسر وسهولة.