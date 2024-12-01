السعودية | رشوة واستغلال نفوذ.. جولات “نزاهة” الرقابية تشمل 164 موقوفاً بـ 4 جهات بينها “الداخلية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشفت الهيئة العامة للعقار أن فرقها الرقابية نفذت خلال شهر نوفمبر الماضي، 13.2 ألف عملية رقابية ميدانية، نتج عنها رصد نحو 9.4 ألف إعلان عقاري مخالف بالأماكن العامة.

وأضافت الهيئة أنها تلقت 213 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعالجتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 14.5 ألف عملية، حيث تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.

وأشارت إلى أنها نفَّذت بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر نوفمبر 12 جولة رقابية مشتركة شملتْ زيارة 148 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة، بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص.

ودعت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، التي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية، كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري.

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