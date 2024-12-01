شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك عبدالله الطبية تفوز بجائزة عالمية في كوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، إنجازًا عالميًا جديدًا بفوزها بجائزة أفضل بحث علمي خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي الكوري لأورام الرأس والعنق، الذي أقيم في كوريا الجنوبية.

يعكس هذا الإنجاز التزام المدينة بالبحث العلمي والابتكار الطبي، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للرعاية الصحية المتقدمة.



بحث لتحسين جودة حياة المرضى



وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن مركز صحة الرأس والعنق وقاع الجمجمة، ممثلاً في قسم جراحة الرأس والعنق، قدّم بحثًا علميًا مبتكرًا يهدف لتحسين جودة حياة المرضى وتخفيف الأعراض الناجمة عن استئصال أورام الرأس والعنق. حظي البحث بإشادة واسعة في المؤتمر، ما أهّله للفوز بالجائزة.

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وأشار التجمع إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار رؤية مدينة الملك عبدالله الطبية لتعزيز الابتكار الطبي وتبني أحدث التقنيات، مما يدعم رسالتها كمنارة علمية وطبية على المستوى العالمي. ويُعد المؤتمر العالمي منصة دولية مرموقة تعزز التعاون العلمي في مجالات البحث والجراحة.



وأكد التجمع أن هذا التقدير العالمي يعكس جهود المدينة المستمرة في دعم الابتكار وتطوير الممارسات الطبية، بما يسهم في تعزيز دور المملكة كمركز عالمي للتميز في الرعاية الصحية.