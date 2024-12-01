شكرا لقرائتكم خبر عن بقطار الرياض.. نائب أمير المنطقة يشارك الركاب جولة حول العاصمة والان نبدء بالتفاصيل



تذاكر قطار الرياض

الفئة الأولى: لمدة ساعتين بقيمة 4 ريالات.

الفئة الثانية: لمدة 3 أيام بقيمة 20 ريالا.

الفئة الثالثة: لمدة أسبوع وبقيمة 40 ريالا.

الفئة الرابعة: لمدة شهر بقيمة 140 ريالا.

تذكرة لمدة ساعتين بقيمة 10 ريالات

تذكرة لمدة أيام بقيمة 50 ريالا

تذكرة لمدة أسبوع بقيمة 100 ريال

تذكرة لمدة شهر بقيمة 350 ريال

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض، الموظفين والركاب، جولة حول أرجاء العاصمة، في أول أيام انطلاق قطار الرياض اليوم الأحد.ودشّنت العاصمة الرياض اليوم الأحد، المرحلة الأولى من مشروع ”مترو الرياض“ العملاق، معلنةً بدء حقبةٍ جديدةٍ في عالم النقل العام.وشهدت العاصمة انطلاق قطاراتها الكهربائية بسلاسةٍ وانسيابيةٍ عبر ثلاثة مساراتٍ رئيسة، مُؤكدةً نجاح الجهود المبذولة في هذا المشروع الضخم الذي يعد أحد أهم ثمار رؤية المملكة 2030.ويمكن تحديد الوجهات على رحلات القطار وشراء التذاكر من خلال تطبيق "درب" المتوفر في متاجر التطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة أو الشراء المباشر عبر شبّاك التذاكر وأجهزة البيع من المحطات.وستكون أسعار التذاكر كالتالي:أما تذاكر الدرجة الأولى فتأتي على النحو التالي: