أكثر من 18 ألف وحدة سكنية إضافية للسوق العقاري في مجتمع العروس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علقت مشاعل فهد غوث، مدير أول للمبيعات في مجموعة روشن، على مشروع مجتمع العروس بقولها "متشوقون لاكتمال مجتمع العروس، لأنه بالإضافة لمجتمعنا (مرافي)، سيضيف أكثر من 18 ألف وحدة سكنية للسوق العقاري في جدة بأعلى المعايير." وأضافت "بعنا 85٪ من المرحلة الأولى وأكملنا أكثر من 70٪ من البنية التحتية. نتوقع إتمام بيع المرحلة الأولى من مجتمع العروس قريبا." "في روشن، نعمل باستمرار على تصميم مجتمعات سكنية مفتوحة ومرحبة وآمنة للجميع." "نتطلع إلى إنشاء مجتمعات توفر لسكانها أعلى معايير المعيشة والراحة." "تعتبر هذه المرحلة الأولى فقط من مجتمع العروس، ونعمل جاهدين على إتمام الثلاث مراحل المتبقية. بصراحة، فوجئنا بسرور بحجم اهتمام عملائنا بمجتمع العروس، من كل عملائنا المحليين ومن دول مجلس التعاون الخليجي."

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