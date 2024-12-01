شكرا لمتابعة خبر عن فتاة إيطالية ترتدي الزي الشعبي الجيزاني وتشيد بالأمن في المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد لافت، ظهرت فتاة إيطالية داخل أحد المتاجر بالمملكة وهي ترتدي الزي الشعبي الجيزاني، ما لاقى إعجاب العديد من الحاضرين.

وأبدت الفتاة إعجابها بالثقافة السعودية، مؤكدًة أنها تشعر بالأمان التام أثناء وجودها في المملكة.

وذكرت الفتاة أنها كانت ترغب في تجربة الزي التقليدي الجيزاني، والذي يعكس تراث المنطقة، وأشادت بالإجراءات الأمنية التي توفر بيئة آمنة ومريحة للمقيمين والزوار على حد سواء.

وأضافت أن زيارتها للمملكة كانت تجربة رائعة، وأن الأمان الذي تتمتع به المملكة يعكس جهود الحكومة في تقديم أفضل سبل الحياة للمواطنين والمقيمين.