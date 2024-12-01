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ولي العهد يغادر إلى الكويت لترؤس وفد المملكة في القمة الخليجية

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الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

“بيان من الديوان الملكي”

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ، فقد غادر ـ بحفظ الله ورعايته ـ صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ اليوم الأحد 29 / 5 / 1446هـ الموافق 1 / 12 / 2024م إلى دولة الكويت؛ لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته،

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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