شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يغادر إلى الكويت لترؤس وفد المملكة في القمة الخليجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

“بيان من الديوان الملكي”

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ، فقد غادر ـ بحفظ الله ورعايته ـ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ اليوم الأحد 29 / 5 / 1446هـ الموافق 1 / 12 / 2024م إلى دولة الكويت؛ لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته،