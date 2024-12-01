ابتداءً من الـ6 صباحا..قطار الرياض ينطلق اليوم

تبدأ اليوم "الأحد" أولى مراحل تشغيل قطار الرياض وذلك في إطار خطة التشغيل التتابعي لمسارات القطار، و يبدأ تشغيل الرحلات يوميًا من الساعة 6:00 صباحًا وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل.

وسيكون شراء التذاكر من خلال (تطبيق درب) المتوافر في متاجر التطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة، علما بأن أسعار التذاكر العادية تبدأ من 4 ريالات إلى 140 ريالا مقسمة كالتالي:

الفئة الأولى: لمدة ساعتين بقيمة 4 ريالات.

الفئة الثانية: لمدة 3 أيام بقيمة 20 ريالا.

الفئة الثالثة: لمدة أسبوع وبقيمة 40 ريالا.

الفئة الرابعة: لمدة شهر بقيمة 140 ريالا.

أما تذاكر الدرجة الأولى فتأتي على النحو التالي:

. تذكرة لمدة ساعتين بقيمة 10 ريالات

.تذكرة لمدة أيام بقيمة 50 ريالا

.تذكرة لمدة أسبوع بقيمة 100 ريال

.تذكرة لمدة شهر بقيمة 350 ريالا

وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أعلنت في وقت سابق عن مواعيد تشغيل مسارات قطار الرياض الستة بشكل متتابع، ابتداءً من تشغيل المسارات الثلاثة (المسار الأول "الأزرق": محور شارع العليا – البطحاء) و(المسار الرابع "الأصفر": محور طريق مطار الملك خالد الدولي) و (المسار السادس "البنفسجي": محور طريق عبدالرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين) في يوم الأحد 29 جمادى الأولى 1446هـ (1 ديسمبر 2024م) بمشيئة الله.

ويعقبها بعد أسبوعين يوم الأحد 14 جمادى الآخرة 1446هـ (15 ديسمبر 2024م) تشغيل المسارين (المسار الثاني "الأحمر": طريق الملك عبدالله) و (المسار الخامس "الأخضر": طريق الملك عبدالعزيز)، ثم يتم تشغيل (المسار الثالث "البرتقالي": محور طريق المدينة المنورة) بعد ثلاثة أسابيع من ذلك في يوم الأحد 5 رجب 1446هـ (5 يناير 2025م)، لتكتمل بذلك جميع مسارات شبكة قطار الرياض الستة التي يبلغ طولها الإجمالي 176 كيلومترًا، وجميع محطات الشبكة البالغ عددها 85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسة.