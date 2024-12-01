شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يغادر إلى الكويت لترؤس وفد المملكة بالقمة الخليجية الـ 45 والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام