شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يغادر إلى الكويت لترؤس وفد المملكة بالقمة الخليجية الـ 45 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ، فقد غادر ـ بحفظ الله ورعايته ـ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ اليوم الأحد 29 / 5 / 1446هـ الموافق 1 / 12 / 2024م إلى دولة الكويت؛ لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،،
"بيان من الديوان الملكي"
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ، فقد غادر ـ بحفظ الله ورعايته ـ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ اليوم الأحد 29 / 5 / 1446هـ الموافق 1 / 12 / 2024م إلى دولة الكويت؛ لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،،