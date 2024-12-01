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شكرا لقرائتكم خبر عن نزاهة: توقيف 164 شخصًا وإجراء 370 تحقيقًا خلال نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" إنها أوقفت 164 شخصًا وأجرت 1635 جولة رقابية وأجرت 370 تحقيقًا، خلال شهر نوفمبر.
وقالت إن جولاتها شملت 4 وزارات هي الداخلية والصحة والتعليم والبلديات والإسكان، مشيرة إلى أن جرائم الفساد التي وجهتها للموقفين هي الروشة واستغلال نفوذ الوظيفي.
وقالت إن جولاتها شملت 4 وزارات هي الداخلية والصحة والتعليم والبلديات والإسكان، مشيرة إلى أن جرائم الفساد التي وجهتها للموقفين هي الروشة واستغلال نفوذ الوظيفي.