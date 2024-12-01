نزاهة: توقيف 164 شخصًا وإجراء 370 تحقيقًا خلال نوفمبر

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" إنها أوقفت 164 شخصًا وأجرت 1635 جولة رقابية وأجرت 370 تحقيقًا، خلال شهر نوفمبر.وقالت إن جولاتها شملت 4 وزارات هي الداخلية والصحة والتعليم والبلديات والإسكان، مشيرة إلى أن جرائم الفساد التي وجهتها للموقفين هي الروشة واستغلال نفوذ الوظيفي.