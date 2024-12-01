المياه المعبأة تتصدر مصادر مياه الشرب

سيطر انقطاع خدمة مياه الشرب على منطقة نجران خلال العام الماضي، كأكثر مناطق المملكة في انقطاع خدمة المياه، وتصدرت أكثر مناطق المملكة اعتمادا على مياه الصهاريج كمصدر رئيس بـ41%، في وقت عانى 8.19% من انقطاع خدمة مياه الشرب.

4 مصادر

كشف تقرير البيئة المنزلية للعام الماضي، 4 مصادر رئيسة لمياه الشرب بالمسكن حسب المناطق الإدارية، وتصدرت المياه المعبأة مصادر مياه الشرب بالمسكن بـ57%، وحلت مياه الشبكة العامة ثانيًا بـ24%، ومياه الصهاريج ثالثًا بـ19%، ومصادر أخرى رابعًا بـ1%، وتصدرت المنطقة الشرقية مصدر المياه المعبأة، والمدينة المنورة مصدر مياه الشبكة العامة، ونجران مصدر مياه الصهاريج.

مياه معبأة

استحوذت المنطقة الشرقية على النصيب الأكبر من مصدر المياه المعبأة بـ63%، وحلت الرياض ثانيًا بـ60%، ومكة المكرمة ثالثًا بـ59.91%، وتبوك رابعًا بـ58%، والباحة خامسًا بـ57%، وجازان سادسًا بـ51%، بينما حصدت حائل أقل مناطق المملكة مياه معبأة بـ34%، ونجران ثانيًا بـ38%، والجوف ثالثًا بـ42%، والحدود الشمالية رابعًا بـ43%، والقصيم خامسًا بـ44%، وعسير سادسًا بـ50%.

سيطرت المدينة

سيطرت المدينة المنورة على مياه الشبكة العامة، كأكثر مناطق المملكة بـ35%، وحلت حائل ثانيًا بـ33%، والقصيم ثالثًا بـ31%، وتبوك رابعًا بـ27%، والباحة خامسًا بـ26%، والرياض سادسًا بـ25.56%، وحلت منطقة عسير أقل مناطق المملكة مياه الشبكة العامة بـ11%، وجازان ثانيًا بـ17%، ونجران ثالثًا بـ18%، والحدود الشمالية رابعًا بـ20.69%، والجوف خامسًا بـ20.71%، ومكة المكرمة سادسًا بـ21%.

مياه الصهاريج

سجلت منطقة نجران أكثر مناطق المملكة اعتمادًا على مياه الصهاريج بـ41%، وحلت عسير ثانيًا بـ37%، والجوف ثالثًا بـ36.47%، والحدود الشمالية رابعًا بـ36.41%، وحائل خامسًا بـ33%، وجازان سادسًا بـ31.94%، بينما حلت الجوف أقل مناطق المملكة اعتمادًا على مياه الصهاريج بـ13%، والمدينة المنورة ثانيا بـ13.83%، والرياض ثالثًا بـ13.84%، والشرقية رابعًا بـ15%، والباحة خامسًا بـ16%، ومكة المكرمة سادسًا بـ18%.

مياه وانقطاعات

%8 يعانون من انقطاع خدمة مياه الشرب

%57 مياه معبأة

%24 مياه الشبكة العامة

%19 مياه الصهاريج

%1 مصادر أخرى

الأكثر مياه معبأة

الشرقية: 63%

الرياض: 60%

مكة المكرمة: 59.91%

تبوك: 58%

الباحة: 57%

الأكثر مياه الشبكة العامة

المدينة المنورة: 35%

حائل: 33%

القصيم: 31%

تبوك: 27%

الباحة: 26%

الأكثر مياه صهاريج

نجران: 41%

عسير: 37%

الجوف: 36.47%

الحدود الشمالية: 36.41%

حائل: 33%