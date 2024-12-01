المياه المعبأة تتصدر مصادر مياه الشرب

4 مصادر
كشف تقرير البيئة المنزلية للعام الماضي، 4 مصادر رئيسة لمياه الشرب بالمسكن حسب المناطق الإدارية، وتصدرت المياه المعبأة مصادر مياه الشرب بالمسكن بـ57%، وحلت مياه الشبكة العامة ثانيًا بـ24%، ومياه الصهاريج ثالثًا بـ19%، ومصادر أخرى رابعًا بـ1%، وتصدرت المنطقة الشرقية مصدر المياه المعبأة، والمدينة المنورة مصدر مياه الشبكة العامة، ونجران مصدر مياه الصهاريج.
مياه معبأة
استحوذت المنطقة الشرقية على النصيب الأكبر من مصدر المياه المعبأة بـ63%، وحلت الرياض ثانيًا بـ60%، ومكة المكرمة ثالثًا بـ59.91%، وتبوك رابعًا بـ58%، والباحة خامسًا بـ57%، وجازان سادسًا بـ51%، بينما حصدت حائل أقل مناطق المملكة مياه معبأة بـ34%، ونجران ثانيًا بـ38%، والجوف ثالثًا بـ42%، والحدود الشمالية رابعًا بـ43%، والقصيم خامسًا بـ44%، وعسير سادسًا بـ50%.
سيطرت المدينة
سيطرت المدينة المنورة على مياه الشبكة العامة، كأكثر مناطق المملكة بـ35%، وحلت حائل ثانيًا بـ33%، والقصيم ثالثًا بـ31%، وتبوك رابعًا بـ27%، والباحة خامسًا بـ26%، والرياض سادسًا بـ25.56%، وحلت منطقة عسير أقل مناطق المملكة مياه الشبكة العامة بـ11%، وجازان ثانيًا بـ17%، ونجران ثالثًا بـ18%، والحدود الشمالية رابعًا بـ20.69%، والجوف خامسًا بـ20.71%، ومكة المكرمة سادسًا بـ21%.
مياه الصهاريج
سجلت منطقة نجران أكثر مناطق المملكة اعتمادًا على مياه الصهاريج بـ41%، وحلت عسير ثانيًا بـ37%، والجوف ثالثًا بـ36.47%، والحدود الشمالية رابعًا بـ36.41%، وحائل خامسًا بـ33%، وجازان سادسًا بـ31.94%، بينما حلت الجوف أقل مناطق المملكة اعتمادًا على مياه الصهاريج بـ13%، والمدينة المنورة ثانيا بـ13.83%، والرياض ثالثًا بـ13.84%، والشرقية رابعًا بـ15%، والباحة خامسًا بـ16%، ومكة المكرمة سادسًا بـ18%.
مياه وانقطاعات
%8 يعانون من انقطاع خدمة مياه الشرب
%57 مياه معبأة
%24 مياه الشبكة العامة
%19 مياه الصهاريج
%1 مصادر أخرى
الأكثر مياه معبأة
الشرقية: 63%
الرياض: 60%
مكة المكرمة: 59.91%
تبوك: 58%
الباحة: 57%
الأكثر مياه الشبكة العامة
المدينة المنورة: 35%
حائل: 33%
القصيم: 31%
تبوك: 27%
الباحة: 26%
الأكثر مياه صهاريج
نجران: 41%
عسير: 37%
الجوف: 36.47%
الحدود الشمالية: 36.41%
حائل: 33%
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