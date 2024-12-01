1.6 مليون اختبار عينات بمراكز السموم

سجلت 10 مراكز لمراقبة السموم في مناطق المملكة 1.6 مليون اختبار للعينات التي أجريت في المراكز، حيث بلغت إجمالي العينات 493 ألف عينة، في وقت تصدرت منطقة الرياض الأكثر عينات مضبوطة بـ19%، وعينات بيولوجية بـ26%، وسيطرت الشرقية على الاختبارات كأكثر مناطق المملكة اختبارًا في مراكز مراقبة السموم بـ29%.

493 ألف عينة

كشف تقرير وزارة الصحة للعام الماضي تسجيل 493.569 ألف عينة أجريت بمركز مراقبة السموم، وتنفيذ 1.646.373 مليون اختبار، وفاقت أعداد العينات البيولوجية أعداد العينات المضبوطات، حيث بلغت العينات البيولولوجية 299.241 ألف عينة بـ61%، مقابل 194.328 ألف عينة مضبوطة بـ39%، وحصدت منطقة الباحة «صفر»، عينات مضبوطة تم إجراء الاختبارات لها بمركز السموم.

عينات المضبوطات

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من عينات المضبوطات، حيث بلغ إجمالي العينات المضبوطات 37.133 ألف عينة بـ19%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيًا، بإجمالي 35.184 ألف عينة بـ18%، وجازان ثالثًا، بإجمالي 26.613 ألف عينة بـ14%، وجدة رابعًا، بإجمالي 25.730 ألف عينة بـ13%، ومكة المكرمة خامسًا، بإجمالي 18.868 ألف عينة بـ10%.

عينات بيولوجية

تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة عينات بيولوجية أجريت في مراكز السموم، حيث بلغت إجمالي العينات 79.233 ألف عينة بـ26%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيًا، بإجمالي 58.109 ألف عينة بـ19%، وجدة ثالثًا، بإجمالي 35.345 ألف عينة بـ12%، ومكة المكرمة خامسًا بإجمالي 32.991 ألف عينة بـ11%، وعسير خامسًا، بإجمالي 21.677 ألف عينة بـ7%.

الأكثر اختبارات

سيطرت المنطقة الشرقية على عدد الاختبارات التي أجريت بمراكز مراقبة السموم، حيث بلغت إجمالي الاختبارات 472.676 ألف اختبار بـ29%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 348.764 ألف اختبار بـ21%، وجدة ثالثًا، بإجمالي 178.370 ألف اختبار بـ11%، ومكة المكرمة رابعًا، بإجمالي 148.753 اختبار بـ9%، وجازان خامسًا، بإجمالي 115.797 ألف اختبار بـ7%.

مراقبة واختبارات

- 10 مراكز مراقبة السموم.

- 493.5 ألف إجمالي العينات.

- 1.6 مليون اختبارات منفذة.

- %61 العينات البيولوجية.

- %39 العينات المضبوطات.

- الرياض تتصدر العينات المضبوطات والبيولوجية.

الأكثر عينات مضبوطات

الرياض 19%

الشرقية 18%

جازان 14%

جدة 13%

مكة المكرمة 10%

الأكثر عينات بيولوجية

الرياض 26%

الشرقية 19%

جدة 12%

مكة المكرمة 11%

عسير 7%

الأكثر اختبارات

الشرقية 29%

الرياض 21%

جدة 11%

مكة المكرمة 9%

جازان 7%