51 ألف مصل بالروضة يوميا

وصل عدد المصلين في المسجد النبوي خلال أسبوع 5.8 مليون مصل في حين وصلت نسبة اعداد المصلين إلى 23% خلال صلاتي المغرب والعشاء كل على حدى، ووصلت نسبة المصلين في الفجر 20% وصلاتي الظهر والعصر 34% وسط توفير جميع الخدمات والتجهيزات وتهيئة المواقع لاستقبال المصلين والزوار يوميا مع تعقيم وتطهير المسجد النبوي يوميا وبعد الصلوات، بينما تجرى الصيانة الدورية لجميع الخدمات عقب انتهاء الصلوات.

أجهزة إرشادية

وصل عدد المصلين بالروضة الشريفة اكثر من 363 ألف مصل من الرجال والنساء في أسبوع بواقع 51 ألف مصل يوميًا بالروضة ويتم التعامل معهم بـ11 لغة من قِبل المنظمين، بالإضافة إلى توزيع فترات دخول الروضة على 4 فترات بين الرجال والنساء، ويتم تيسير الأفواج إليها عبر مسارات مخصصة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتهيئة الموقع لإمكانية الاستفادة من الوقت أثناء الدخول للروضة حيث وفرت القائمون أجهزة تعليمية وإرشادية للمصلين في مواقع الانتظار للمصلين داخل المسجد النبوي قبل دخول الأفواج للروضة الشريفة في حين وصل عدد الزوار الذين ألقوا السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أكثر من 652 ألف زائر.

فحص وكشف

كشفت وزارة الحج والعمرة، أن عدد زوار الروضة الشريفة وصل إلى أكثر من 10 ملايين زائر منذ بداية 2024، متجاوزًا أعداد العام الماضي بـ26 %، بينما تصل أعداد المستفيدين باليوم الواحد 48 ألف زائر موزعًا على أربع فترات، للرجال فترتان وللنساء فترتان، حيث يصل عدد الفوج الواحد بكل فترة أكثر من 12 ألف زائر، وتستغرق مدة الانتظار قرابة 20 دقيقة، بينما يمنح للزائر 10 دقائق للصلاة والبقاء في الروضة الشريفة بحسب الترتيب والتنظيم والآلية المتبعة في إدخال الزوار إلى الروضة، وتفويجهم بعد تنفيذ آلية الفحص والكشف على الحجوزات عبر آلية إلكترونية.

وأوضحت الوزارة تفاصيل الآلية الجديدة لتفويج الروضة الشريفة، ودورها في تسهيل تفويج زوار الروضة حسب المواعيد المحددة عبر تطبيق نسك.

ويهدف مشروع تطوير وتحسين منظومة التفويج إلى تحسين تجربة الزيارة وتنظيمها وإدارتها بكفاءة؛ لضمان تجربة روحانية مميزة، وتشمل تحسين مسار التفويج، وتوفير أنظمة قراءة مواعيد الزيارة، بالإضافة إلى تطوير خدمات المواعيد عبر تطبيق «نسك»، فضلا عن تأهيل فريق متخصص لإدارة عملية التفويج وإدارة الحشود، وكذلك تنظيم برامج متخصصة لإثراء تجربة الزيارة من خلال تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لترتيب الحجوزات.

نسب أعداد الزوار بالصلوات

الفجر 20%

الظهر 17%

العصر 17%

المغرب 23%

العشاء 23%