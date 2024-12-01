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العزل الحراري منها.. 6 ضوابط لصندوق توصيل الطلبات لضمان سلامتها

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عبدالعزيز العمري - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ألزمت الهيئة العامة للنقل، الناقلين العالمين في نشاط تطبيقات توصيل الطلبات بـ 6 ضوابط لصندوق توصيل الطلبات لضمان جودتها وسلامتها.
وأكدت الهيئة أن الضوابط تتمثل في نوع الصندوق حيث يكون مصنوعًا من مواد غير قابلة للصدا، وتمنع تسرب الهواء والماء ليسهل تنظيفه وتعقيمه.

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العزل الحراري منها.. 6 ضوابط لصندوق توصيل الطلبات لضمان سلامتها

ضوابط صندوق توصيل الطلبات

وأوضحت الهيئة أن من بين الضوابط العزل الحراري ودرجة الحرارة حيث يجب أن يوفر الصندوق عازل حراري يحافظ على درجة حرارة مناسبة لحفظ الطلبات بعيدًا عن تأثير البيئة المحيطة.
وأشارت إلى أن الضوابط تشمل التصميم الأمن حيث يكون صندوق الطلبات مستديرًا وغير حاد ويتناسب حجمه مع الدراجة الآلية، بالإضافة إلى الشعار والإضاءة فيجب أن يحتوي على لوحة مضيئة تحمل شعار المنشاة أو شعار تطبيق توصيل الطلبات.
العزل الحراري منها.. 6 ضوابط لصندوق توصيل الطلبات لضمان سلامتها

واشترطت التحذير المرئي إذ يلزم تغطية محيط وحواف الصندوق بشريط ضوئي عاكس، وتوفير حافظة داخل الصندوق توفر درجة حرارة مناسبة للتخزين الأمن حسب طبيعة كل طلب، ومكان مخصص للمشروبات.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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