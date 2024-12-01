شكرا لقرائتكم خبر عن العزل الحراري منها.. 6 ضوابط لصندوق توصيل الطلبات لضمان سلامتها والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة توفير المياه للأغراض التنموية.. 5 ضوابط لـ «رخص الأشياب» تكريم مذيع سعودي في المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي بالأردن

ضوابط صندوق توصيل الطلبات

الدمام - شريف احمد - ألزمت الهيئة العامة للنقل، الناقلين العالمين في نشاط تطبيقات توصيل الطلبات بـ 6 ضوابط لصندوق توصيل الطلبات لضمان جودتها وسلامتها.وأكدت الهيئة أن الضوابط تتمثل في نوع الصندوق حيث يكون مصنوعًا من مواد غير قابلة للصدا، وتمنع تسرب الهواء والماء ليسهل تنظيفه وتعقيمه.وأوضحت الهيئة أن من بين الضوابط العزل الحراري ودرجة الحرارة حيث يجب أن يوفر الصندوق عازل حراري يحافظ على درجة حرارة مناسبة لحفظ الطلبات بعيدًا عن تأثير البيئة المحيطة.وأشارت إلى أن الضوابط تشمل التصميم الأمن حيث يكون صندوق الطلبات مستديرًا وغير حاد ويتناسب حجمه مع الدراجة الآلية، بالإضافة إلى الشعار والإضاءة فيجب أن يحتوي على لوحة مضيئة تحمل شعار المنشاة أو شعار تطبيق توصيل الطلبات.واشترطت التحذير المرئي إذ يلزم تغطية محيط وحواف الصندوق بشريط ضوئي عاكس، وتوفير حافظة داخل الصندوق توفر درجة حرارة مناسبة للتخزين الأمن حسب طبيعة كل طلب، ومكان مخصص للمشروبات.