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شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مذيع سعودي في المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي بالأردن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كرّم وزير الاتصال الحكومي الأردني، الدكتور محمد المومني، المذيع السعودي هاني الحجازي خلال فعاليات المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان، تقديراً لتميزه وإبداعه كنموذج للمذيع الشامل الذي جمع بين تقديم البرامج السياسية، الرياضية، والاقتصادية باحترافية لافتة.
الحجازي بدأ مسيرته الإعلامية في المجال الاجتماعي ضمن مجموعة MBC، حيث عمل كمذيع قبل أن ينتقل إلى تقديم برنامج “الكوتش” عبر شبكة قنوات PRO SPORTS، ليواصل تألقه لاحقاً في برنامج “كورة” على قناة روتانا خليجية.
وفي عام 2022، برز الحجازي في تقديم برنامج “في المونديال” بالتزامن مع بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وهو البرنامج الذي نال الجائزة الذهبية في حفل تكريم المشاريع المبتكرة في البث التلفزيوني على مستوى آسيا والمحيط الهادئ، والذي أقيم في سنغافورة.
بهذا الإنجاز، يعزز هاني الحجازي مكانته كأحد أبرز المذيعين الشاملين في العالم العربي، حيث قدّم محتوى متنوعاً ومتميزاً عبر أهم المؤسسات الإعلامية في المنطقة، وهي مجموعة MBC، مجموعة روتانا، والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، ليصبح المذيع الوحيد الذي شغل أدواراً رئيسية في هذه المؤسسات الكبرى.
الحجازي بدأ مسيرته الإعلامية في المجال الاجتماعي ضمن مجموعة MBC، حيث عمل كمذيع قبل أن ينتقل إلى تقديم برنامج “الكوتش” عبر شبكة قنوات PRO SPORTS، ليواصل تألقه لاحقاً في برنامج “كورة” على قناة روتانا خليجية.
نحو العالميةومن هناك، خطى خطواته نحو العالمية من خلال شبكة قنوات الشرق للأخبار، الشريك الإعلامي لشبكة بلومبرغ العالمية، حيث قدم تغطيات مباشرة للأحداث الدولية واستضاف مسؤولين وصناع قرار بارزين.
وفي عام 2022، برز الحجازي في تقديم برنامج “في المونديال” بالتزامن مع بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وهو البرنامج الذي نال الجائزة الذهبية في حفل تكريم المشاريع المبتكرة في البث التلفزيوني على مستوى آسيا والمحيط الهادئ، والذي أقيم في سنغافورة.
بهذا الإنجاز، يعزز هاني الحجازي مكانته كأحد أبرز المذيعين الشاملين في العالم العربي، حيث قدّم محتوى متنوعاً ومتميزاً عبر أهم المؤسسات الإعلامية في المنطقة، وهي مجموعة MBC، مجموعة روتانا، والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، ليصبح المذيع الوحيد الذي شغل أدواراً رئيسية في هذه المؤسسات الكبرى.