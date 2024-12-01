شكرا لمتابعة خبر عن قطار الرياض يبدأ استقبال ركابه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأ قطار الرياض الذي تقوم عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض صباح اليوم الأحد، استقبال ركابه، حيث تنطلق عمليات التشغيل على ثلاثة مسارات من أصل ستة مسارات.

وتعد المسارات هي: المسار الأول “الخط الأزرق” محور العليا – البطحاء، و المسار الرابع “الخط الأصفر” محور طريق مطار الملك خالد الدولي، و المسار السادس “الخط البنفسجي” محور طريق عبد الرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي، وذلك بعد تفضّل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيّده الله – بافتتاح القطار يوم الأربعاء 25 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 27 نوفمبر 2024م.

وسيتم تشغيل بقية مسارات القطار الثلاث بشكل متتابع وفقا لخطة التشغيل التي سبق الإعلان عنها عند الافتتاح، حيث سيتم في تاريخ 14 جمادى الآخرة 1446 هـ الموافق 15 ديسمبر 2024م تشغيل المسار الثاني “الخط الأحمر” محور طريق الملك عبدالله و المسار الخامس “الخط الأخضر” محور طريق الملك عبد العزيز، فيما سيتم تشغيل المسار الثالث “الخط البرتقالي” محور طريق المدينة المنورة في تاريخ 5 رجب 1446هـ الموافق 5 يناير 2025م، وبذلك يكون قد جرى تشغيل جميع مسارات القطار الستة.

يشار إلى أن المحطات على الخط الأزرق المسار الأول العليا-البطحاء ستفتح أبوابها أمام الركاب قبل نهاية هذا العام 2024م، وهي محطات: محطة وزارة الداخلية،

محطة قصر الحكم، محطة سليمان الحبيب، محطة المروج، محطة المربع، محطة الورود 2، محطة بنك البلاد، محطة حي الملك فهد، محطة مكتبة الملك فهد، محطة المتحف الوطني، محطة البطحاء، محطة العزيزية، وكذلك الأمر مع محطة النسيم على المسار السادس “الخط البنفسجي” محور طريق عبد الرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي.

ويمكن تحديد الوجهات على رحلات القطار وشراء التذاكر من خلال تطبيق “درب” المتوفر في متاجر التطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة أو الشراء المباشر عبر شبّاك

التذاكر وأجهزة البيع من المحطات، وللمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على مركز الاتصال الموحّد للنقل العام على الرقم: (19933)، أو زيارة موقع قطار الرياض على شبكة الإنترنت، أو الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي.