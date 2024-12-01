شكرا لمتابعة خبر عن شاب يوثق تجربته الأولى لمترو الرياض بعد انطلاقه اليوم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت العاصمة الرياض استقبال ركاب مشروع قطار الرياض مع صباح اليوم الأحد، عبر مساراته الثلاثة الأولى، وذلك في إطار خطة التشغيل التتابعي لمسارات القطار من أجل ضمان خطة تنقل سلس وآمن.

وقام شاب بتوثيق التجربة الفريدة بعد انطلاق المشروع الذي يعزز جاذبية المدينة وتوافد الركاب اليوم على أن تكتمل أعمال المشروع منتصف الشهر الجاري بتاريخ 15 ديسمبر 2024.

ويعد مشروع قطار الرياض العمود الفقري لـ”شبكة النقل العام في مدينة الرياض”، فضلاً عن أنه أحد عناصر منظومة النقل في المدينة.

ويتميز المشروع بمواصفاته التصميمية والتقنية العالية، ويتكون من شبكة تشمل 6 مسارات للقطار بطول 176 كيلومترًا، و85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسة.