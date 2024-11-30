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ضبط 2.4 مليون قرص إمفيتامين

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ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات (2.413.135) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، مخفية داخل أنابيب معدنية بمنطقة الرياض، وقبضت على مروجيها، وهما مقيم ووافد من الجنسية السورية، وذلك ضمن الجهود الأمنية لمتابعة شبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (995gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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