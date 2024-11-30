شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. محطات قطار الرياض تتألق في 4 أعمال فنية مميزة والان نبدء بالتفاصيل

محطات قطار الرياض

افتتاح قطار الرياض

الرياض آرت

الدمام - شريف احمد - كشف برنامج "الرياض آرت" عن احتضان محطات قطار الرياض أربعة أعمال فنية مميزة أبدعها فنانون محليون ودوليون، بهدف إثراء المساحات والأماكن العامة، وتعزز الإبداع، وتضفي طابعًا ثقافيًا مميزًا على الحياة اليومية لسكان وزوار الرياض.وتزدان محطة المركز المالي بمنحوتة "جاني واني" لألكسندر كالدر وهو عمل ديناميكي ذو ألوان حيوية يعكس الثورة الفنية الحركية التي اشتهر بها الفنان خلال الستينات الميلادية، كذلك بمنحوتة "حب" "أحمر من الخارج وأزرق من الداخل" للفنان روبرت إنديانا التي تمثل رمزًا عالميًا للترابط، لتُصبح جزءًا من السرد الثقافي النابض في الرياض.ويتألق عمل "لما اكتمل القمر" للفنان السعودي زمان جاسم في محطة قصر الحكم لسكّان وزوّار مدينة الرياض، حيث يعبر العمل بشكل مجازي عن حتمية الرحيل مقارنًا بين الإنسان والأجرام السماوية التي تدور في الكون.أما مدخل محطة قصر الحكم فيتألق بعمل "الشمس" لأوغو روندينوني، وهي منحوتة ذهبية يجسد فيها الفنان أقدم مقياس للوقت في حالة من السكون ويثير العمل تساؤلات عميقة حول تصورنا لمرور الوقت.وتجسد هذه القطع الفنية المعاصرة رسالة "الرياض آرت" في تحويل العاصمة إلى معرض فنيّ مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج "الرياض آرت"المهندس خالد الهزاني، أن هذه الأعمال الفنية تحتفي بافتتاح قطار الرياض لتجسد رؤية البرنامج في تحويل العاصمة إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.وأضاف: كما ستنقل الأعمال والمعالم الفنيّة لاحقًا إلى مواقعها المحددة، مؤكدًا أن هذه المعالم والأعمال تعزز جودة الحياة وتعمّق الصلة بين المجتمع والفن من خلال التعاون مع أكثر العقول إبداعًا في عصرنا،وأضاف: كما أننا لا نكتفي بإضافة الفنون في الأماكن العامة، بل نسعى لاحتضان معالم ثقافية تلهم الأجيال وتشجعها على المشاركة في هذه التجربة الفنية الفريدة في محطات قطار الرياض.ويمثل "الرياض آرت" جزءًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يعزز التنوع الاقتصادي ويشجع الإبداع الثقافي، إضافةً إلى تعزيز المشهد الثقافي للعاصمة للإسهام برفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم.ومنذ انطلاقة "الرياض آرت" في عام 2019م، قدّم البرنامج أكثر من 500 عمل فني بمشاركة أكثر من 500 فنان محلي ودولي، وأكثر من6000 فعالية ضمن برنامج الشراكة المجتمعية.كما جذبت فعالياته المتنوعة ما يزيد عن 6 ملايين زائر، ويهدف الرياض آرت لاحتضان أكثر من 1000 عمل فني، مواصلًا إثراء السرد الفني والثقافي للعاصمة.وذلك من خلال تقديم 35 منحوتة من ملتقى طويق للنحت في مركز الملك عبد العزيز التاريخي لتعزز هذه المنحوتات التي أبدع في نحتها فنانون من جميع أنحاء العالم المشهد الحضري والإرث الفني.