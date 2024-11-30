سجلت طريف والقريات صباح اليوم أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة بحسب المركز الوطني للأرصاد. وأوضح المركز أن طريف والقريات سجلتا 4 درجات تلتها تبوك بـ 5 درجات ثم حائل وعرعر وسكاكا بـ 6 درجات. بينما توقع تسجيل 33 درجة مئوية في جازان و 32 في مكة المكرمة كأعلى درجة حرارة لهذا اليوم.



كانت هذه تفاصيل خبر طريف والقريات تسجلان أدنى حرارة بالمملكة بـ 4 درجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.