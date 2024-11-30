وثيقة عمرها 16 عاما توضح طلب إطلاق مشروع قطار الرياض

كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن وثيقة عمرها 16عاما توضح تاريخَ طلبِ إطلاقِ مشروع قطار الرياض. وأوضحت الوثيقة الرسالةَ التي بعث بها خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان عندما كان أميرا لمنطقة الرياض إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله. إذ وجه الملك سلمان وكان رئيسا للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بإجراء دراسات تهدف إلى تطوير منظومة النقل بالمدينة.



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