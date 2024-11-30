شكرا لقرائتكم خبر عن باحثات سعوديات يتوّجن بجائزة ”حمدان - الألكسو“ للبحث التربوي والان نبدء بالتفاصيل

إنجازات الجامعات السعودية

الدمام - شريف احمد - في إنجازٍ علميّ جديد يُضاف إلى سجل جامعة الملك عبدالعزيز الحافل، تُوّج فريق بحثي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجائزة ”حمدان - الألكسو“ للبحث التربوي المتميز لعام 2024، متفوقًا على 154 فريقًا بحثيًا من 11 دولة عربية.وقدّمت الفريق البحثي، الذي يضم كوكبة من الباحثات السعوديات المتميزات - الدكتورة إيمان المحمدي، والدكتورة إرادة حمد، وبشاير القرني، وملاك الزهراني، وجوانا الجهني - بحثًا رائدًا بعنوان ”استخدام طلبة الدراسات العليا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي: مدى الانتشار وعلاقته بمتلازمة الاحتيال المتصور“. د. إيمان بنت علي المحمديد. إرادة بنت عمر حمدأ. بشاير بنت عبد الله القرنيأ. ملاك بنت علي الزهرانيأ. جوانا بنت عبدالله الجهنيمن قسم علم النفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. This is a Twitter Status— جامعة الملك عبدالعزيز (@kauedu_sa) https://twitter.com/kauedu_sa/status/1862862072536592409?ref_src=twsrc%5Etfwوحصد البحث، الذي سلّط الضوء على واقع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي وعلاقته بمتلازمة الاحتيال لدى طلبة الدراسات العليا في الجامعات السعودية، إشادة واسعة من لجنة التحكيم، لما تميّز به من أصالة وجدّة، ومساهمته في إثراء النقاشات البحثية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في المجال الأكاديمي.وتسلّمت الباحثات السعوديات الجائزة في حفلٍ أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على هامش المؤتمر التاسع عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، بحضور لفيفٍ من الشخصيات الأكاديمية والبحثية البارزة.