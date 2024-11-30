السعودية | إسعاف المنية بشمال لبنان ينفذ 38 مهمة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة خلال الأسبوع الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان، 38 مهمة إسعافية خلال الفترة من 8 وحتى 14 نوفمبر 2024م بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.

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