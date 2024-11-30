السعودية | فريق الجامعة البحثي يحصد جائزة حمدان “الألكسو” للبحث التربوي وسط منافسة 154 فريقًا بحثيًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جدة

فاز الفريق البحثي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز بجائزة حمدان الألكسو للبحث التربوي المتميز لدورة عام 2024، التي تُقدّمها مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”.

واختارت لجنة تحكيم الجائزة الفريق للفوز من بين 154 فريقًا بحثيًا يمثلون 11 دولة عربية مما يؤكد جودة البحث وأهميته، خاصة في توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات علم النفس بالميدان التعليمي.

وقد تسلّم الفريق المكون من الدكتورة إيمان بنت علي المحمدي، والدكتورة إرادة بنت عمر حمد والاستاذة بشاير بنت عبد الله القرني، والاستاذة ملاك بنت علي الزهراني والاستاذة جوانا بنت عبدالله الجهني الجائزة في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فعاليات المؤتمر التاسع عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، في احتفالية شهدت مشاركة واسعة من أبرز الشخصيات الأكاديمية والبحثية في العالم العربي، مما يعكس مكانة هذه الجائزة وأهميتها في دعم البحث التربوي المتميز وتعزيز الابتكار في التعليم.

وسلط البحث العلمي بعنوان استخدام طلبة الدراسات العليا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي: مدى الانتشار وعلاقته بمتلازمة الاحتيال المتصور على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي وعلاقتها بمتلازمة الاحتيال المتصور لدى طلبة الدراسات العليا في الجامعات السعودية، وتعد الدراسة إسهامًا مهمًا في تأسيس قاعدة للنقاشات البحثية المستقبلية التي تهدف إلى تحسين استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

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