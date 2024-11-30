السعودية | المملكة تكشف عن جدول أعمال النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء الذي يُقام بالتزامن مع مؤتمر (COP16)

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المملكة تكشف عن جدول أعمال النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء الذي يُقام بالتزامن مع مؤتمر (COP16) والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشفت المملكة العربية السعودية اليوم، عن جدول الأعمال وقائمة المتحدثين في النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء الذي يقام تحت شعار “بطبيعتنا نبادر” على مدار يومي 3 – 4 ديسمبر 2024م، بالتزامن مع انعقاد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) في العاصمة الرياض.

ويجمع المنتدى نخبة من القادة العالميين، وخبراء المناخ، وكبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الشركات؛ بهدف إجراء نقاشات واسعة وتسريع وتيرة العمل للتصدي للتحديات المناخية والبيئية العالمية.

ويتضمن منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2024 عددًا من الجلسات الوزارية، والكلمات الرئيسية، وجلسات النقاش، إضافة إلى حوارات تشهد مشاركة مجموعة من أهم الشخصيات القيادية.

وتشمل قائمة المتحدثين في المنتدى كلًا من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والرئيس الرابع لجمهورية السنغال ماكي سال، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، والأمين العام الرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي الدكتورة أنجيلا ويلكنسون، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال للطاقة باتريك بويانيه، والرئيس التنفيذي لشركة إيرليكويد فرانسوا جاكو، والمدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الدكتورة جريتيل أغيلار.

كما سيشهد المنتدى مشاركة مجموعة من أهم الخبراء من المؤسسات الأكاديمية العالمية والمنظمات المعنية بالبيئة، بما في ذلك البنك الدولي، واتفاقية الأراضي الرطبة؛ بهدف تقديم وجهات نظر متنوعة بشأن آليات تعزيز العمل المناخي والبيئي.

وتغطي نقاشات المنتدى خمسة محاور رئيسية: استصلاح الأراضي من أجل عالم أفضل, والابتكار في مجال طاقة يسهم في خفض الانبعاثات, وتمويل رحلة الانتقال الأخضر لدعم سبل العيش المستدامة, ودور الحلول الطبيعية في تمكين المجتمعات من التكيف مع تغير المناخ, وحماية التنوع البيولوجي: ركيزة أساسية لتعزيز التكيف مع تغير المناخ.

وتعكس هذه المحاور مستوى الترابط الكبير بين التحديات المناخية والبيئية العالمية والتزام المملكة العربية السعودية بتطوير حلول عملية وتعاونية شاملة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة, إضافة إلى منتدى مبادرة السعودية الخضراء، يوفر جناح مبادرة السعودية الخضراء ضمن المنطقة الخضراء بالتزامن مع مؤتمر الرياض COP16 للزوار تجارب تفاعلية مصممة؛ بهدف تعزيز مستويات المعرفة البيئية، يوميًا من الساعة 9:00 صباحًا إلى 7:00 مساءً طوال فترة انعقاد مؤتمر الرياض COP16، باستثناء يومي 3 و4 ديسمبر، يرحّب المعرض المصاحب للمنتدى بالزوار ويتيح لهم فرصة التجول في خمس مناطق تسلّط الضوء على نهج المملكة العربية السعودية في مجالات خفض الانبعاثات، وزراعة 10 مليارات شجرة، وحماية الطبيعة، وتعزيز الاستدامة، وبناء مستقبل مستدام.

ولتعزيز هذه التجربة، يشهد جناح مبادرة السعودية الخضراء هذا العام إضافة منطقة مخصصة للأطفال، صُممت بهدف تشجيع الأطفال والشباب في المملكة على الإسهام في جهود حماية البيئة.

وبعد إطلاقها الناجح بالتزامن مع مؤتمر COP28، تعود حوارات مبادرة السعودية الخضراء بمشاركة نخبة من خبراء المناخ من المملكة والعالم؛ بهدف تقديم معلومات قيّمة وإجراء نقاشات واسعة تتناول أهم الابتكارات وآخر الاتجاهات في مجال الاستدامة.

ومن المقرر تنظيم الحوارات لمدة 30 دقيقة يوميًا في جناح مبادرة السعودية الخضراء خلال الفترة الممتدة من 5 – 13 ديسمبر في تمام الساعة 3:00 عصرًا، حيث سيتم طرح مجموعة من المواضيع المهمة، بما في ذلك ابتكارات الطاقة المتجددة، والاستخدام المستدام للأراضي، وتمكين الشباب في مجال العمل المناخي.

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